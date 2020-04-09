Пожарные на руках вынесли людей из горевшего дома престарелых в Москве

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09.04.2020, 6:16, Новости дня

Пожарные на руках выносили пожилых людей из горящего дома престарелых «Третий возраст» в Москве, сообщил замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС по городу Максим Латаев.

Он сообщил, что к моменту прибытия пожарных уже было очень сильное задымление с первого по четвертый этаж – «на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно», а «люди, большинство из которых не могут передвигаться, просили о помощи». Некоторые из них были на кроватях, прикрываясь одеялами от дыма. 

Латаев рассказал, что из-за возраста находившихся в здании людей «было принято решение выносить их на руках». Их «несли в одеялах по лестничным маршам», передает ТАСС.

Кроме того, использовались устройства для защиты органов дыхания «Феникс» и спасательные капюшоны.

Латаев отметил, что «за себя страшно не было, было страшно за людей, которые только визуально могли показать, что им нужна помощь».

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо и около 10 пострадали.



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