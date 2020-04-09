SCMP – китайская продвинутая система служб доставок внесла свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса

09.04.2020, 6:01, Новости дня

Разветвлённая система служб доставок КНР помогла гражданам страны успешнее бороться с эпидемией коронавируса, пишет South China Morning Post. Отмечается, что по уровню развития китайские службы доставок не имеют аналогов в мире: с их помощью удалось минимизировать уровень контактов между людьми и обеспечить выполнение условий изоляции.



Reuters

Когда жители китайского Уханя были вынуждены уйти на карантин и не имели возможности покидать свои дома, к ним на помощь пришла разветвлённая сеть служб доставки, пишет South China Morning Post. «Службы доставки сыграли очень важную роль во время эпидемии коронавируса. В какой-то мере они спасли людей от голода, особенно когда местные власти приняли экстренные меры по изоляции населения», — приводит издание слова китайского экономиста Ху Синдоу.

Издание отмечает, что благодаря высокой плотности населения в городах, большому количеству рабочей силы и широкому использованию цифровых технологий Китаю удалось построить хорошо развитую систему служб доставки. Большие средства в развитие отрасли были также вложены технологическими компаниями.

По словам Марка Гривена, профессора IMD Business School в Лозанне, КНР имеет развитую систему доставки во всех сферах — включая доставку медикаментов: он отмечает, что китайская система служб доставок не имеет аналогов в мире.

Согласно данным статистики, эпидемия коронавируса спровоцировала скачок спроса на онлайн-торговлю и службы доставки, пишет South China Morning Post. Китайская компания JD.com за период с 20 января по 28 февраля реализовала 220 миллионов заказов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ещё одна китайская онлайн-платформа для торговли Meituan Dianping сообщила о том, что её прибыль выросла на 400%. Среди самых популярных заказов — продукты питания, а также средства профилактики вируса.

Маркетолог из Daxue Consulting София Бахта отмечает, что службы доставки сыграли большую роль в сокращении количества контактов во время эпидемии. Многие компании задействовали высокие технологии: к примеру, использовали беспилотный транспорт, а также дроны для доставок по воздуху. Кроме того, ряд предприятий на время эпидемии «одолжил» своих сотрудников службам доставки.

По словам Ли Чен, доцента из Китайского университета в Гонконге, система служб доставки была улучшена за счёт эффективного взаимодействия частного сектора, инноваций и общества.