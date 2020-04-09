 

El País – в Мадриде в домах престарелых за месяц умерло более 4 тысяч человек с коронавирусом или его симптомами

09.04.2020, 6:01, Новости дня

В автономном сообществе «Мадрид» отметили, что за прошедший месяц в центрах по уходу за пожилыми людьми умерло 4750 человек: у 781 человек диагностировали коронавирус, а у 3479 были симптомы этой болезни, однако тест на COVID-19 им не был сделан. При этом, как отмечается в статье, в официальные отчёты о количестве жертв пандемии попали лишь те случае, когда заболевание коронавирусом было официально подтверждено.


Reuters

Власти Мадрида признали, что за последний месяц в домах престарелых умерли 4260 человек с коронавирусом или его симптомами, однако из них лишь у 781 человека была диагностирована эта болезнь, пишет El País. При этом, как отмечает испанское издание, в официальном отчёте фигурируют лишь жертвы, которым сделали тест и тот дал положительный результат.

Ужас, который с самого начала коронавирусного кризиса переживали обитатели различных мадридских центров по уходу за пожилыми людьми, теперь можно измерить с помощью официальных данных, говорится в статье. Как заявил вице-председатель правительства автономного сообщества «Мадрид» Игнасио Агуадо, из 4750 людей в возрасте, умерших в регионе за последний месяц, у 781 был диагностирован коронавирус, а у 3479 были симптомы этой болезни, но сделать им тест не удалось.

«Я хочу выразить солидарность и принести соболезнования всем семьям, которые понесли утрату, — заявил Агуадо в ходе пресс-конференции, проведённой по видеосвязи. — Во многих случаях с ними (умершими. — ИноТВ) даже не удалось проститься. Цифры намного выше, чем в обычный месяц, потому что, когда вирус попадает в дом престарелых, он устраивает там настоящее опустошение. Вот почему для пожилых людей так важно защитить себя: они — наиболее уязвимый слой населения для этой пандемии, которая, к сожалению, для них смертельна. Пожилой человек может чувствовать себя хорошо, а всего через сутки умереть».

Он также добавил, что автономное сообщество «Мадрид» начнёт публиковать данные о погибших в домах для престарелых два раза в неделю, пишет El País.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / В Украине отменены все футбольные матчи

26.02 / Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

25.03 / В Краснодаре во время учебного полета разбился военный Л-39

28.03 / Биолог оценила российский препарат от коронавируса

19.03 / “Это настоящая война”. В Португалии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

12.02 / Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из- за коронавируса

22.02 / Госдеп заподозрил Россию в дезинформации о коронавирусе

03.04 / Путин поручил предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам

12.02 / Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

04.02 / В РПЦ поддержали идею приоритета Конституции над международным правом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска