В США представили «умный» унитаз, способный моментально брать анализы и выявлять болезни

09.04.2020, 5:53, Разное

В США исследователи Стэнфордского университета (Stanford University) представили уникальный «умный» унитаз. Санитарно-техническое приспособление способно мгновенно совершать забор анализов и выявлять болезни.

Техническая основа уникального унитаза – это численные датчики, которые используются в фитнес-браслетах и смарт-часах. Приспособление для удаления продуктов дефекации и мочеиспускания также смотрит за жизнедеятельностью человека, беря у него анализ мочи и мазок каловых масс. Приборы «умной» сантехники диагностируют и проверяют биоматериалы с целью выявление противопоказаний в режиме реального времени. В кнопке для слива воды имеется датчик дактилоскопии, который не передает личные данные владельца унитаза посторонним. Кроме этого, сидение «умного» туалета измеряет температуру тела сидящего на санитарно-техническом приспособлении человека.

Ученые обратили внимание, что результаты анализов, обработанных «умной» сантехникой, являются предварительными. При выявлении заболеваний нужно обратиться за медицинской консультацией и ни в коем случае не заниматься самолечением.