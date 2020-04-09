 

Мнение: Комфортная городская среда на районе

09.04.2020, 5:52, Разное

У нас в городе объявили конкурс на благоустройство придомовых территорий. И о чудо, казалось бы вечный пустырь недалеко от дома, через который частенько хожу на остановку, тоже попал в список на благоустройство.
Он прямо скажем днищенский – рядом детский сад уже облагородили, а соседнюю школу обнесли новым забором. А рядом с ними вот такое вот убожество.
Но не все так просто – правительство объявило голосование по районам, где результаты определят очередность реализации проектов. Соответственно, победивший вариант сделают в первую очередь, а остальные чуть позже, в зависимости от набранных голосов. Деньги на все это уже запланированы. Естественно, хотелось бы раньше, чем позже.

Сюжет местного ТВ.

Засим, кому не лень зайти и проголосовать, заходим и голосуем. Проголосовать можно здесь https://sev.gov.ru/vote/59/ (необходим аккаунт на "Госуслугах") Выбираете Ленинский район и пункт "Зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева". Лично я буду доволен, если этот вариант победит. С меня подробный фото-отчет о благоустройстве, как его сделают, с сопутствующим рассказом на тему урбанистических трендов, велодорожек…

Но конечно никто не неволит и за другие варианты голосовать (заодно можете посмотреть на сборник различных городских пустырей https://sev.gov.ru/docs/466/, большая часть которых родом еще из начала 90х). Голосовать могут как жители города, так и жители других городов, надо просто указать что "не из Севастополя". Эти голоса тоже учитываются.

PS. Если же говорить в целом, то масштабы облагораживания придомовых территорий радуют.

Источник: Colonel Cassad



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