Мнение: Письмо: “Выровнять позиции в поле”

09.04.2020, 5:40, Разное

Здесь про правку локуса.

Надоели письма рапанов. Здесь хотя бы не рапан.

Нерыбы, напишете письма?

Или будем истории хищников разбирать. Справитесь друзья? Или опять нет?

otchichka

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Возможно мое письмо покажется Вам интересным для разбора.

Мне 31. История моих отношений с Л. Началась 7 лет назад .

Он добавился в друзья в вк и периодически писал. Я была на тот момент в долгих отношениях с другим парнем, поэтому отвечала односложно, через год он покупал себе телевизор и позвонил в интернет- магазин, в котором я работала одним из менеджеров по продажам. Мы общались по телефону, я представилась своим именем, в итоге сделала ему скидку, чтобы продать этот тв, ещё не знав, что это Л. Закончили на его , “пишите смс , если будет скучно». Потом Л в переписке спросил, где я работаю, и часто ли делаю скидки в 50$ .

После этого начали общаться каждый день. Я собиралась с парнем в запланированную поездку на море. Три ночи перед отъездом провела дома у Л. Это было волшебно. Я понимала, что нужно, что-то решать, но выбрала не очень порядочный способ решить все по приезду домой. Я приехала, рассталась с парнем, Л сказал, чтобы я переехала к нему и больше он не предложит. я не переехала, но часто оставалась у него. Как-то я сказала, Что если бы он был супер хорошим , я бы с ним не была. И он сразу превратился в Кая)

Я сначала подумала, что он специально все спланировал, чтобы послать меня пожёстче , и офигела от минутного контраста в его отношении ко мне.

Перестал разговаривать, я уехала домой. Потом звонит, как будто ничего не произошло, и это стало повторяться по кругу. Я стала выяснять, что такое, почему он так себя ведёт, отсюда начался мой жесткий слив.

Его арендодатель реостат сдавать квартиру, и мы вместе переехали на новую. я подарила ему щенка его любимой породы, через год у нас родилась чудесная девочка.

Мои родители отдали нам старую квартиру, Л сделал там ремонт за свои деньги. На фоне всех 5 лет в наших отношениях был жесткий треш с моей стороны, скалки, щипцы, ругань, взаимные оскорбления, мелкие драки. Л тоже был не подарок. Я постоянно лазила в его социалки, устраивала скандалы из-за общения с девушками. Ничего, что указывало бы на измену не находила, но флирт, общение, знакомства и его « в этом нет ничего такого, я общался до тебя и буду общаться» было постоянно. Были мои постоянные уходы к маме, возвращения, мирились, наслаждалась его нежностью 2 недели под короной и все по-новой. Года 2 назад я нашла ваш блог, и поняла, что я в полной яме. Ужасные отношения, слабые ресурсы и желе вместо личности, на старую нелюбимую работу возвращаться не хотелось. Единственное, что ок – это имидж , но опять же, в Инстаграмме тысячи таких и получше и моложе.

(Ну вот она вроде сняла корону, в которой ей казалось, что Штурман с Ищейкой и со скалками заставят Л. вести себя прилично. Сняв корону, она увидела, что ее ресурсы – в ее границах, а поведение Л. – не в ее, хотя в ее – рост ее значимости, от которой будет зависеть его поведение в будущем)

На последние накопления с додекретных времён купила себе хороший ноутбук, онлайн курсы по 3д, начала заниматься интерьерной визуализацией, мне всегда нравился дизайн интерьеров.

Параллельно сдала на права, сейчас уже получаю первые деньги за работу в этой сфере, небольшие, но уже что-то и не планирую останавливаться, работаю на фрилансе, параллельно ищу постоянную работу.

(Постоянная работа нужна. Фриланс – это когда уже есть хорошая база клиентов)

В отношениях стало все гораздо лучше, мы гораздо реже ссоримся, бывают периоды, когда вообще все хорошо, Л стал более сдержанным, ласковым, с сексом всегда было все ок для меня, но сейчас больше чувствую его нежность, о драках вспоминаю как о страшном сне.

Пытаюсь искоренять в себе баги, особенно училку, выскочку. И убрала все скалки, щипцы. Но все равно чувствую, что сз у нас разная, что его вск это время удерживала от ухода дочка, которую он безумно любит, собака, квартира, в которую он вложился материально и страх потери контроля над всем этим.

(Ну и что? Да, пусть дочка удерживает и привязанность, это нормально. Это не противоречит росту СЗ, наоборот помогает. СЗ будет расти с ростом вашей ОЗ, то есть с прокачкой ресурсов, и с улучшением границ, для чего необходимо опираться на себя, а партнера уважать и заботиться о его интересах)

Реально ли после всего треша с моей стороны , выровнять наши позиции в поле? Реально ли выйти в баланс?

(Конечно реально. ОЗ надо выравнивать и границы улучшать и СЗ будет выше. Она может стать такой высокой, что вам и не снилось)

И как относится к такому повышенному вниманию к другим девушкам, это до сих пор меня задевает внутри, хотя я не знаю, общается ли он с кем то или нет, уже давно не захожу в его переписки. Подскажите как быть ?

(Никак не быть. Если нет измен открытых и откровенного флирта перед вашим носом, реагировать не на что. Ищейку надо уничтожить. Уважать себя и не шарить нигде, доверять ему. При росте СЗ проблема ревности отпадет сама собой. Нельзя действовать методом удушения партнера щипцами. Это дает обратный эффект. Надо предоставить свободу партнеру и растить СЗ, заниматься ресурсами, формировать границы. Это самая надежная привязанность – ваша высокая СЗ. Она и так у вас не такая уж маленькая, и чем больше будет, тем сильней Л. будет вами дорожить)

Есть ли шанс у этих отношений стать красивым или такое не забыть? Огромное спасибо за то, что вы делаете.

(К счастью, поле живое, подвижное и в нем возможны любые изменения. Засада только сам человек – его инертность, лень и косность)