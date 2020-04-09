Обвиненный в хищении 4 млрд рублей Абызов женился в «Лефортово»
09.04.2020, 5:30, Новости дня
Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
Он сообщил, что члены ОНК «посетили Абызова». Выяснилось, что тот «женился 25 марта в СИЗО», передает РИА «Новости».
Отметим, что ФСИН в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретила свидания с заключенными
Мельников пояснил, что «Лефортово» – изолятор федерального подчинения. Вероятно, короткие свидания там могут быть не запрещены.
Напомним, сообщалось, что Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, подал заявление о регистрации брака с Валентиной Григорьевой.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет