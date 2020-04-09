Венедиктова отрабатывает политический аванс, выданный при назначении генпрокурором – адвокат о новом деле против Порошенко

09.04.2020, 5:10, Новости дня

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков считает “юридическим трешем” уголовное производство по факту возможного превышения полномочий Петром Порошенко при назначении судей Верховного Суда. Об этом он заявил в комментарии “5 каналу”.

“Думаю, это попытка отработать политический аванс, который был выдан при назначении [Ирины] Венедиктовой на должность генерального прокурора”, – сказал он.

Другой защитник Порошенко Игорь Головань отметил: “Прогнозы о том, что Венедиктова стала генпрокурором именно для того, чтобы продолжить и интенсифицировать политические преследования Петра Порошенко, сбылись”.

По его словам, новое уголовное производство ставит под сомнение полномочия президента издавать указы, что является юридическим абсурдом “и ни в коем случае не может быть переведено в уголовно-правовую плоскость”.

Головань подчеркнул, что расследование в отношении Порошенко по ст. 364 (превышение власти) должно вести исключительно Национальное антикоррупционное бюро Украины. “Что мы видим? Что госпожа Венедиктова откровенно незаконно передала противоправно открытое производство своим бывшим подчиненным в Госбюро расследований, которое, как известно, за последний год превратилось в специализированную организацию по политическим преследованиям”, – сказал он.

Защита Порошенко обратилась в Офис генпрокурора с требованием прекратить нарушение закона и передать производство в НАБУ. “Мы уверены, что там оно должны быть немедленно закрыто”, – добавил Головань.

8 апреля Офис генпрокурора сообщил, что Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, при издании указов президента №357/2017 и №195/2019 “О назначении судей Верховного Суда”. Производство было открыто по обращению работников Верховного Суда Украины.

ВСУ был расформирован в рамках судебной реформы, которую Верховная Рада одобрила в июле 2016 года. Вместо него был создан Верховный Суд (из названия убрали слово “Украины”). Порошенко в 2017-м и 2019 годах назначил в новый судебный орган более 200 судей, отобранных на конкурсе. При этом в отношении некоторых из них Общественный совет добросовестности вынес отрицательные заключения.

На должность судьи Кассационного гражданского суда в составе нового Верховного Суда претендовала и Венедиктова, однако она не прошла конкурс, получив балл ниже проходного.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что “привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти”; а также по факту “захвата государственной власти” – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром “при отсутствии коалиции в парламенте”.

Таким образом, новое дело стало 14-м уголовным производством, открытым по факту возможных правонарушений со стороны Порошенко после прихода к власти Владимира Зеленского. По имеющейся информации, ни в одном деле ему пока не сообщали о подозрении.

Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР (бюро тогда возглавляла Венедиктова), так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро “юридическим трешем”.