Холодов: Антимонопольный комитет уже несколько лет не может навести порядок на табачном рынке

09.04.2020, 5:10, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал предложения президента Украины Владимира Зеленского по законопроекту №1049 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”. Об этом написал народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы профильного комитета Рады Андрей Холодов на своей странице в Facebook.

В частности, отметил он, комитет проголосовал за исключение из текста законопроекта поправки №8 народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского. Поправка касалась законодательной фиксации маржи оптового дистрибьютора на табачном рынке.

“Вчера комитет поддержал исключение поправки №8 из законопроекта №1049. Дальше вопрос будет вынесен в сессионный зал”, – написал Холодов.

Он добавил, что “уважает президента и его решение”.

“Поправка №8 была для того, чтобы навести порядок на рынке табака и устранить картельный сговор. Картельный сговор зафиксирован Антимонопольным комитетом 10 октября 2019 года. 7 ноября 2019 года президент встречался с производителями сигарет, и они дали ему обещание, что они сами устранят сговор на рынке табака, без вмешательства Верховной Рады. В ответ президент сказал, что ветирует законопроект №1049. 12 ноября 2019 года табачники получили рекомендации от Антимонопольного комитета, где все договоренности с президентом были документально зафиксированы. Они обязаны были их выполнить”, – подчеркнул политик.

Холодов написал, что президент сдержал свое обещание и ветировал законопроект №1049, а табачные компании – не выполнили рекомендаций АМКУ.

“С точки зрения политики неправильно давать кому-то возможность не выполнять обещания, данные президенту. С точки зрения экономической и правовой Антимонопольный комитет должен был в январе 2020 года зафиксировать факт невыполнения рекомендаций и наложить на табачников штраф в сумме 10% от прошлогоднего оборота. Для этого есть все основания. Штраф мог бы достигать 8 млрд грн”, – считает нардеп.

Теперь единственным, кто может повлиять на рынок табака в Украине, является Антимонопольный комитет, добавил он.

“К сожалению, после вето президента Рада пока лишена рычагов влияния на табачный картель. Единственный, кто теперь может заставить их выполнять закон, – это Антимонопольный комитет, но АМКУ не способен навести порядок на табачном рынке. Это уже пятые по счету рекомендации АМКУ, которые табачный рынок не выполняет”, – написал Холодов.

Вчера налоговый комитет рассмотрел вето Президента Владимира Зеленского на законопроект 1049.Поводом для вето стала в… Posted by Андрій Холодов on Kolmapäev, 8. aprill 2020

4 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на товары, которая предусматривает фиксированную маржу для продажи табачных изделий: 7% для опта и 13% для розницы. 24 февраля 2020 года президент вернул документ в Раду со своими рекомендациями.