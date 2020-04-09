С начала карантина в Украине выросло количество вакансий для медиков, полицейских и продавцов – центр занятости

09.04.2020, 5:10, Новости дня

С начала карантина, который ввели в Украине из-за распространения коронавируса, в стране увеличился спрос на работников сферы здравоохранения. Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske.

“Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов”, – заявила она.

Бондини добавила, что также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.

“Также хочу отметить, что появились вакансии охранников и полицейских. Кроме того, востребованы работники сельского и лесного хозяйства, ведь начинаются полевые работы”, – отметила она.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 308 тыс. вылечились, а 83 424 умерли.