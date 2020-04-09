Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

09.04.2020, 5:06, Новости дня

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в результате пожара в доме престарелых в Москве погибли четыре человека.

В ходе тушения пожара были спасены около 50 человек, передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала взять ситуацию под свой контроль. По ее словам, пострадавших могут временно разместить в городских центрах или у родственников.

Возгорание произошло в московском доме престарелых по адресу: 3-я Мякининская улица, дом 12.

Было установлено, что загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах.