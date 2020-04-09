В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за двое суток

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09.04.2020, 5:06, Новости дня

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.

К такому выводу пришли специалисты из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне (Австралия).

По информации издания Antiviral Research, исследователи в лабораторных условиях провели анализ действия препарата на зараженных коронавирусом клетках. Выяснилось, что при помощи одной дозы спустя сутки число вирусной РНК снизилось на 93%, а через двое суток — более чем на 99%. За время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день не существует одобренных препаратов против каких-либо коронавирусов, поражающих человека. Это относится и к SARS-Cov-2, вызвавшему нынешнюю пандемию COVID-19. Число выявленных случаев коронавируса в мире на сегодняшний день превысило полтора миллиона, умерли больше 87 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, по жертвам лидирует Италия.

7 апреля стало известно, что в РФ начинаются клинические испытания сразу трех лекарств, которые могут помочь в лечении коронавирусной инфекции.



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