Решающий день для рынка нефти. США капитулируют перед дешевой нефтью

09.04.2020, 5:06, Новости дня

Решающий день для рынка нефти. Сегодня в формате видеоконференции, как ожидается, встретятся представители стран ОПЕК+ и других приглашённых нефтедобывающих государств. На повестке — координация усилий по сокращению глобальной добычи более чем на 10 миллионов баррелей в сутки.

Участники настроены конструктивно. Свое согласие на сокращение уже озвучила Саудовская Аравия, а накануне вечером агентство ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ сообщило о готовности нашей страны сократить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года. То есть на 1 миллион 600 тысяч баррелей в сутки. Правда, как отмечается, такой шаг возможен только при пропорциональном снижении другими участниками.

К слову, именно это сообщение спровоцировало ралли на рынке. Котировки, которые снижались почти весь день, взлетели на 5%. Баррель североморской смеси Brent снова стоит дороже 33 ,5 долларов. Поддержал восходящее движение Алжир. Министра нефти страны заявил, что страны ОПЕК+ могут сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки.

А вот США пока уходят от ответственности. Правда их не этой встрече и не будет.

Дональд Трамп заявил, что его страна вряд ли примет участие в скоординированном с другими странами сокращении. Правда отметил, что Штаты уже снизили объемы добычи на фоне падения спроса. Кроме того, он выразил уверенность, что в первую очередь в этом заинтересованы РФ и Саудовская Аравия. Но здесь он скорее лукавит. На самом деле Америка нуждается в стабилизации рынка не меньше других. Как отмечает Bloomberg, при сохранении текущих темпов добычи уже через четыре месяца абсолютно все возможные хранилища в Штатах будут переполнены — не помогут ни танкеры, ни Стратегический резерв, который накануне власти любезно предоставили для частных компаний.

Американские нефтяники действительно отступают перед низкими ценами и падением спроса. Вышедшие накануне данные от Минэнерго показали, что за неделю добыча снизилась на 600 тысяч баррелей в день — это самое сильное падение за последние двадцать лет. Общий показатель составляет 12,5 миллионов баррелей в сутки — минимум с сентября прошлого года.

Кроме того, в Техасе компании сами просят регулятора ввести квотирование. Многие просто прекращают работу на скважинах, так как добыча становится нерентабельна. Это видно по числу работающих буровых, которое падает буквально на глазах.

Рост цен на нефть позитивно сказался на динамике рубля. Доллар на Московской бирже потерял 56 копеек — стоит 74 рубля 97 копеек, евро подешевел почти на рубль — до 81 рубля 31 копейки.