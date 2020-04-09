Мнение: Плато

09.04.2020, 4:58, Разное

Не совсем понятен оптимизм Голиковой, когда она рассказывает про две недели, после которых эпидемия в России выйдет на "плато". Пока показатели у происходящего весьма неважные – соотношение "закрытых" случаев (вылечившиеся плюс умершие к общему числу зарегистрированных больных очень невелико – 7,5 процентов. "Плато" – это 50%. До него такими темпами идти еще более месяца.

Вообще, пока не менее половины популяции не переболеет в любой форме болезнью, она будет продолжаться – в виде вторичных волн или в вялотекущей фазе. Если нет лекарства – то эпидемия может затухнуть по двум основным причинам – вирус убьет всех носителей (если он очень летальный и с небольшим инкубационным периодом, поэтому носитель умирает раньше, чем успевает заразить другого), либо переболеет более половины всех потенциальных носителей, и эпидемия чисто статистически пойдет на спад. Без лекарства говорить о победе над болезнью нет ни малейшего смысла – она все равно соберет весь положенный урожай, что бы ни делать. Мы можем лишь растянуть этот процесс, помешать без вакцины – нет.

Вакцины нет, и в обозримом будущем не будет. Год, полтора – сейчас это не играет никакой принципиальной роли. Лечение сывороткой – штука эксклюзивная. Кстати, постапокалиптический "Бегущий в лабиринте" – он как раз про такую ситуацию, когда вакцину создать не смогли, и пытались вытянуть из тех, кто иммунен к заболеванию, сыворотку. Ее, понятно, было очень мало, почему в итоге и апокалипсис. Мы, к счастью, не в сюжете "Бегущего", но аналогии вполне наличествуют. Наш самый страшный вирус сегодня – это даже не CoV-19, а вирус паники и истерики. С ним, кстати, тоже не знают, как бороться.

В общем, неясно, зачем Голикова врала, хотя вариантов-то у кремлевских нет: выбранная стратегия борьбы с болезнью провальная, а исполнение – ниже всякой критики. Поэтому выбора нет – либо гарантировано добить экономику, либо делать вид, что мы победили (уря!) и в дальнейшем табуировать любую негативную информацию. Благо уже успели принять что-то там про уголовную ответственность за "фейки".

В нашем конкретном случае карантин мог бы решить проблему. Но во-первых, власть не рискнула его вводить, имитируя нечто совершенно невразумительное, а во-вторых, нужно отдавать себе отчет: карантин – это для богатых.

Россия – нищая страна. Причем объективно нищая. Ее за тридцать последних лет настолько ограбили, что мы не в состоянии отвечать на вызовы, как развитые страны. Они могут себе позволить карантинные мероприятия. Цена высока, но они справятся Правда, в этой конкретной эпидемии к стоимости чисто медицинских мероприятий примешивается невероятно высокая доля экономических потерь, вызванных пандемией массового психоза. Но это уже данность, с которой ничего не поделаешь.

Мы же в одной команде с каким-нибудь Ираном. А потому и будем выживать, как он – в основном делать вид, что ведем борьбу. Иран, кстати, сообщил, что всего в стране может быть до полумиллиона инфицированных – просто часть уже переболела, часть не диагностирована. Еще немного, и никакие карантинные мероприятия в Иране не будут иметь смысла. Ни локальные, ни всеобщие. При таком количестве инфицированных и столь высоком инкубационном периоде изолировать всех невозможно даже теоретически.

Мы, собственно, вписываемся как раз в иранскую модель. Нищета стоит дорого. В нашем случае это вполне очевидно. Понятно, что все вопросы к режиму, который и ограбил страну, но говоря откровенно, вопросов к нему уже давно нет – это онкологическое заболевание на теле страны. Оно либо убьет нас в итоге, либо мы его все-таки успеем вырезать и выжечь.