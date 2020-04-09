 

Сын президента Сербии госпитализирован с COVID-19

09.04.2020, 4:30, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его 22-летний сын Данила госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус.

«Мой первенец заразился коронавирусом», – приводит слова Вучича ТАСС.

Как рассказал Вучич, в самом начале пандемии сын сообщил ему, что «сдаваться – не вариант».

Президент Сербии сообщил, что его сына «госпитализировали в инфекционную клинику».

«Сын, ты победишь и это», – сообщил глава государства. 

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Публикация от Александар Вучић (@avucic) 8 Апр 2020 в 11:42 PDT

Напомним, Вучич не исключил введения режима полного круглосуточного карантина для столицы страны Белграда и города Ниш.

Российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в Белграде, а также провели полную дезинфекцию сербского города Валево.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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