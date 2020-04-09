Сын президента Сербии госпитализирован с COVID-19
09.04.2020, 4:30, Новости дня
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его 22-летний сын Данила госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус.
«Мой первенец заразился коронавирусом», – приводит слова Вучича ТАСС.
Как рассказал Вучич, в самом начале пандемии сын сообщил ему, что «сдаваться – не вариант».
Президент Сербии сообщил, что его сына «госпитализировали в инфекционную клинику».
«Сын, ты победишь и это», – сообщил глава государства.
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Напомним, Вучич не исключил введения режима полного круглосуточного карантина для столицы страны Белграда и города Ниш.
Российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в Белграде, а также провели полную дезинфекцию сербского города Валево.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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