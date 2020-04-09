Куомо: пока не время смягчать меры против распространения коронавируса

09.04.2020, 4:25, Новости дня

По словам представителя британских властей, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в стабильном состоянии после второй ночи в отделении интенсивной терапии, куда его перевели в связи с обострением симптомов коронавируса.

Как рассказал младший министр здравоохранения Эдвард Аргар, министр пребывает «в комфорте и в хорошем расположении духа».

В Великобритании, где уже около двух недель действует карантинный режим, зафиксировано около 56000 случаев заражения коронавирусом и 6 100 смертей.

В Южной Корее, которая не стала следовать примеру многих других стран и издавать указ о самоизоляции жителей, удалось значительно снизить число случаев заражения, призвав граждан соблюдать принципы социального дистанцирования и закрыв школы.

Власти страны в среду сообщили о 53 новых случаях заражения. На протяжении этой неделе в стране держится аналогичный уровень.

Однако существуют опасения по поводу вероятности более активного распространения болезни в столице, и в среду мэр Сеула объявил о закрытии баров и ночных клубов.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн также объявил о прекращении безвизового режима для граждан стран, в которые запрещен въезд граждан Южной Кореи, а также о запрете въезда в страну иностранцев без веских оснований.

Тем временем Норвегия вслед за Австрией и Данией начала планировать постепенное смягчение карантинных мер.

Норвежское правительство планирует открыть детские сады 20 апреля, а школы – неделей позже. В Норвегии зафиксировано около 5900 подтвержденных случаев заражения.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в среду предостерег против преждевременного смягчения мер, призванных сдержать распространение вируса.

«Сейчас нужно вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, направленные на сдерживание пандемии, при полной поддержке общества», – сказал он журналистам.

Тем временем папа римский Франциск выступил с осуждением в адрес людей, которые пытаются извлечь выгоду из ситуации с пандемией.

В то время, как власти некоторых регионов США отмечают потенциальные признаки замедления распространения вируса, некоторые лидеры, в том числе губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо, отмечают, что еще не время смягчать меры, которые демонстрируют свою эффективность.

В США зафиксировано около 400 000 подтвержденных случаев – больше, чем в любой другой стране мира.

Эпицентром эпидемии стал Нью-Йорк, где во вторник зафиксировали еще более 700 смертей. Однако Куомо отметил, что статистика смертности представляет собой «отстающий индикатор».

По его словам, количество пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в аппаратах искусственного дыхания, постепенно снижается.

Германия в среду стала пятой страной, которая пересекла рубеж 100000 случаев заражения. Ранее этого показателя достигли Испания, Италия и Франция.

Тем временем в китайском городе Ухань, где началась эпидемия, десятки тысяч человек в среду воспользовались автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, чтобы покинуть город после того, как власти, наконец, сняли ограничения, действовавшие почти три месяца. При этом все выезжающие должны обязательно пользоваться приложением для смартфонов, чтобы доказать, что они здоровы и не контактировали с зараженными людьми в последнее время.