Урожай овощей и фруктов во Флориде пал жертвой коронавируса

09.04.2020, 4:25, Новости дня

Тысячи тонн фруктов и овощей сгнили этой весной на фермерских полях под жарким солнцем Флориды, став неожиданной жертвой пандемии коронавируса. Кабачки, желтая тыква, помидоры не были вовремя собраны и пропали, так как фермеры не могут продать урожай своим постоянным клиентам — закрывшимся из-за вспышки вируса ресторанам, паркам развлечений и школам по всей стране.

С точно такими же проблемами столкнулись и другие штаты: от последствий пандемии пострадали, в частности, калифорнийские фермеры, выращивающие листовую зелень, и производители молока в Вермонте и Висконсине.

Во Флориде сейчас пропадает большая часть урожая, собранного в зимние месяцы. У проходной упаковочного завода в Палметто, на западном побережье штата, в эти выходные выстроились несколько десятков человек, которые пытались продать в розницу 11-килограммовые упаковки с помидорами по 5 долларов за каждую коробку.

«Это катастрофа, – говорит Тони Ди-Мар, владелец помидорных ферм на юге Флориды и в районе залива Тампа, – Мы даже не начали подсчитывать убытки. Это будут миллионы долларов. Потери растут с каждым днем».

Флорида в это время года лидирует среди американских штатов по уборке томатов, зеленой фасоли, капусты и перца. Хотя некоторые зерновые культуры поставляются исключительно в магазины, многие фермеры специализируются на поставках на рынок общественного питания – в рестораны, школы и тематические парки развлечений. Все они сейчас закрыты из-за эпидемиологических действий, направленных на минимизацию передачи вируса: власти приказали людям оставаться дома и придерживаться принципа социального дистанцирования, все общественные места закрыты с конца марта.

Закрытие заведений создало «эффект домино», серьезно затронувший сельское хозяйство – вторую по величине индустрию в экономике Флориды. Аграрная индустрия ежегодно приносит штату доход в размере 155 млрд долларов, обеспечивая 2 миллиона рабочих мест.

Многие производители жертвуют сейчас продукты в продовольственные фонды, однако проблема заключается в том, что скоропортящиеся фрукты и овощи не могут храниться в течение долгого времени. По словам Ди-Мара, склады продовольственных банков в центре Флориды оказались переполнены после закрытия развлекательных парков. Компания Ди-Мара передала местным благотворительным фондам более 180 тонн помидоров, однако невостребованными остались еще 450 тонн, которые продовольственным банкам негде хранить.

Фермеры пытаются продать товар сетям супермаркетов, но это нелегко. У крупных сетей уже заключены контракты с фермерами, которые выращивают продукцию для розничной торговли – многие из них находятся за пределами США.

По словам Ди-Мара, 80% помидоров, выращиваемых во Флориде, предназначены для продажи закрытым теперь ресторанам и паркам развлечений.

На прошлой неделе 20 федеральных законодателей из Флориды и глава департамента штата по сельскому хозяйству Никки Фрид отправили письма министру сельского хозяйства Сонни Пюрдью с просьбой включить фермеров из Флориды в федеральные программы закупок и распределения продуктов питания, чтобы излишками сельскохозяйственных культур можно было помочь накормить не обеспеченных продовольствием жителей США. По данным общенациональной сети продовольственных банков Feeding America, перед началом пандемии в продовольственной помощи нуждались около 37 миллионов американцев

Федеральный закон об экономической помощи в связи с пандемией коронавируса предусматривает оказание помощи фермерам в размере 9,5 миллиардов долларов.

Некоторые фермеры пытаются теперь продавать коробки с овощами и фруктами напрямую покупателям. Такой подход применяется во многих местах, поскольку пандемия нанесла удар по ресторанам и предприятиям общественного питания по всему миру.

Оптовые торговцы в Лондоне, которые обычно продают фрукты и овощи в рестораны, стали осуществлять доставку на дом. Однако крупные фермерские хозяйства знают, что мелкая розничная торговля сильно не повысит уровень их прибыли.

На западном побережье США фермеры, которые выращивают салат и другую листовую зелень, также пострадали от последствий пандемии. По словам Кори Лунде, представителя Western Growers, многие фермеры в результате оставили на полях урожай зелени. По его словам, скачок спроса на их продукцию среди розничных покупателей, который произошел в начале вспышки, сейчас сошел на нет: люди остаются дома и гораздо реже ходят в магазины за продуктами.