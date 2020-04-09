Разведка США в ноябре 2019 года предупреждала об эпидемии в Ухане – СМИ

09.04.2020, 3:55, Новости дня

Еще в конце ноября 2019 года представители разведки США предупреждали, что в китайском Ухане вспыхнула инфекция, меняющая уклад жизни и работы людей и представляющая угрозу для больших групп населения. Об этом со ссылкой на четыре источника 8 апреля сообщил американский телеканал ABC News.

Отчет Национального центра медицинской разведки стал результатом анализа перехватов данных компьютерных сетей в сочетании со спутниковыми изображениями, речь шла о неконтролируемом характере нового заболевания, говорится в сообщении телеканала.

Аналитики пришли к выводу, что это может быть “катастрофическим событием”, сказал один из источников. Он добавил, что информация в 2019 году докладывалась на брифингах в Белом доме, Пентагоне и департаменте военной разведки. При этом первый подробный доклад разведуправления министерства обороны США президенту появился в январе, уже после того, как вспышку в Ухане зарегистрировала Всемирная организация здравоохранения, рассказали собеседники ABC News.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была признана властями Китая в декабре 2019 года. Чтобы сдержать распространение инфекции, в январе в КНР ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Американская разведка считает, что Китай скрывает масштабы заражения коронавирусом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,47 млн человек, из них более 317 тыс. выздоровели, а почти 87 тыс. умерли.