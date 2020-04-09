Не более 10 человек в храме. В МВД Украины рассказали об ограничениях во время религиозных праздников

09.04.2020, 3:55, Новости дня

В Министерстве внутренних дел Украины определили формат проведения богослужений в стране. Об этом 8 апреля заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, пишет пресс-служба МВД.

“Службы в храмах будут проводиться, однако с участием не более 10 человек – для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию”, – отметил он.

Тандит добавил, что обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

“Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей”, – подчеркнул советник.

Также в МВД рассказали об особенностях обряда освящения куличей и пасхальных корзин во время карантина.

“В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины для освящения там пасок, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их”, – сообщил Тандит.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них более 317 тыс. вылечились, а 87 469 умерли.