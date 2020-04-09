Испания намерена с 26 апреля постепенно ослаблять карантин, введенный из-за коронавируса

09.04.2020, 3:55, Новости дня

С 26 апреля Испания, вероятно, начнет ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, и граждане смогут вернуться к нормальной жизни. Как сообщает El Pais, об этом 8 апреля заявила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

Она подчеркнула, что снятие ограничений будет происходить постепенно и только в соответствии с рекомендациями специалистов, чтобы избежать новой вспышки болезни.

Монтеро отказалась детальнее говорить о возможных ослаблениях, подчеркнув, что сейчас обсуждаются различные сценарии, однако для принятия окончательного решения эксперты будут наблюдать за ситуацией как минимум в течение двух недель.

На данный момент Испания занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных коронавирусом, а также второе место после Италии по числу жертв инфекции. Так, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 146 тысяч, умерло 14,5 тысяч человек. За последние сутки в стране скончалось более 750 пациентов с COVID-19, что близко к максимальным суточным показателям смертности, которые фиксировались в конце марта – начале апреля.