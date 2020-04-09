Мошенники обещают вернуть деньги пострадавшим от интернет-преступников

09.04.2020, 3:54, Новости дня

Интернет-мошенники активнее используют проверенные психологические приемы с социальной инженерией на фоне тревожной новостной повестки, вызванной пандемией коронавируса, перехода на «удаленку» и финансовых трудностей в отдельных сегментах бизнеса.

Новую схему обнаружили специалисты компании предотвращении кибератак Group-IB: пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт.

Злоумышленники действуют под видом несуществующих организаций — Международной службы «Единый центр возвратов», «Национального Лотерейного Содружества», «Центра финансовой защиты» и др. Помимо стандартного привлечения жертв через рассылку по почте, в мессенджерах или соцсетях, мошенники для повышения доверия используют фейковые СМИ, где размещены интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег.

Сценариев у схемы несколько – мошенники предлагают возместить деньги за участие в популярных фейковых опросах, give away или «недобросовестных» лотереях. В другом случае обещают компенсацию НДС за расходы на покупку иностранных товаров: лекарств и БАДов, одежды и обуви, продуктов питания, топлива, стройматериалов, бытовой техники и т.д.

Если два года назад доменной зоне ru. были зарегистрированы всего несколько сайтов с предложением компенсаций, то в конце 2019 года появились порядка 200 доменов в международной доменной зоне .xyz (именно здесь часто регистрируют образовательные, инженерные и юридические ресурсы, —прим Group-IB), чтобы избежать быстрой блокировки.

В марте 2020 года появились три десятка новых доменов под схему с компенсацией НДС. Атака, как правило, начинается с рассылки в мессенджерах, по почте или в соцсетях. Эксперты Group-IB рассказывают, что в одном из случаев мошенники рекламировали фейковое интервью со специально созданного сайта-клона популярного издания Лента.ру. Публикацию сопровождали новости о коронавирусе, самоизоляции и отзывы «счастливчиков», получивших деньги. Из интервью ссылка вела на посадочную страницу, где посетителям предлагали рассчитать сумму компенсации НДС — на сайт «Центра финансовой защиты».

В «лотерейной схеме» пострадавшим от лица несуществующего «Национального Лотерейного Содружества» обещают выплатить чуть больше — до 280 000 рублей, на сайте «Центра финансовой защиты» — до 300 000 рублей. Чтобы получить возврат за участие в опросе или лотерее, посетителям необходимо рассчитать сумму компенсации, вбив последние 4 цифры своей банковской карты (на сайте "Центра финансовой защиты" — 6 цифр ).

Для большей убедительности на сайтах были опубликованы многочисленные позитивные отзывы и «истории успеха» тех «счастливчиков», которые якобы смогли получить компенсацию и не скрывали своей радости. После расчета и одобрения суммы компенсации, пользователю необходимо ответить на вопросы «юриста отдела страховых выплат». Юрист в чате предлагал пользователю заполнить анкету, указав ФИО и телефон, а затем оплатить его «услуги» за оформление документов. Сумму просят небольшую — как правило, до 1000 рублей.

Разговор с «юристом» — имитация живого диалога, все сообщения представляют собой заранее подготовленный скрипт для чат-бота, что еще раз свидетельствует о технологичности придуманной схемы. Чтобы у жертвы не было желания покинуть сайт, злоумышленники угрожают потерей денег, ссылаясь на несуществующий документ — "О страховых возмещениях №319» п22, согласно которому, если в течение 24 часов обманутый пользователь не получит деньги, вся сумма якобы вернется организаторам интернет-опроса.

Перейдя по ссылке на новую страницу — пользователь попадал на фишинговый сайт. Здесь уже мошенники запрашивают данные банковской карты — номер, имя владельца, срок действия, CVV-код. Таким образом, как и в более ранних схемах мошенничества, со счета жертвы списывается небольшой «взнос», а данные банковской карты остаются в руках интернет-преступников.