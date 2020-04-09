Чем занять детей на самоизоляции

09.04.2020, 3:54, Новости дня

Более 1000 человек уже подали заявки на конкурс "Студвесна Online". Для участия достаточно записать свой номер на видео и отправить жюри. Коронавирус значительно ускорил процессы цифровизации. Так, например, уже сейчас можно отправить ребенка в виртуальный лагерь или читальный клуб перед сном.

Зарядка в 10 утра, завтрак и сразу занятия. Лекции с приглашенными гостями, мастер-классы, выполнение задач разных уровней сложности и просто душевные встречи по вечерам. Все, как в обычном лагере, единственная особенность – он проходит в режиме онлайн.

Идея занять школьников на самоизоляции пришла Алике Зайцевой из Барнаула. Победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" возглавляет детские смены уже больше десяти лет. Но организовать онлайн-лагерь пришлось впервые. Признается, такого интереса к проекту не ожидала: в интернет-отряды записались больше трехсот человек. Смены разделили по пяти направлениям: личностное, военно-патриотическое развитие, СМИ, волонтерская и вожатская деятельность.

"В ближайших планах запустить онлайн-обучение для вожатых и открыть смену по направлению блогерства. Тем более, что сейчас онлайн-проекты действительно набирают огромную популярность", — говорит Алика Зайцева.

На конкурс "Студвесна Online" уже подали заявки больше тысячи человек. Попробовать себя в программе может любой желающий в возрасте от 16 до 30 лет. Достаточно придумать что-то творческое (песня, танец, клип или театральная зарисовка), оформить работу и отправить для участия в одной из семи номинаций. Отбирает лучшие работы для очного финала профессиональное жюри.

Как меняется искусство и культура в условиях пандемии, обсуждают в рамках арт-кластера "Тавриды". В течение нескольких дней в соцсетях форума проходят лекции, мастер-классы и домашние концерты. Большое количество артистов и деятелей культуры, остающиеся дома, готовы поделиться своими знаниями и творчеством с теми, кто привык находиться в зрительном зале. Отдельную программу в рамках онлайн-мероприятий "Таврида на удаленке" подготовила и для детей.

Занять детей на самоизоляции и дать родителям немного отдохнуть решила и ученица седьмого класса Алина Тимофеева. Читать сказки школьница из Якутска решила спонтанно: в гости приехали родственники с детьми. Зная, что семей, кому сейчас приходится совмещать работу и домашний быт, много, пригласила в конференцию знакомых. Сейчас в импровизированном читальном клубе собираются больше десяти детей.

Мир в режиме онлайн сейчас реальность для всех сфер жизни. И, конечно, это не обошло стороной и образование. С необходимостью проводить полноценные уроки, не выходя из дома, столкнулись тысячи учителей по всей стране. Облегчить им этот процесс решила финалистка конкурса "Лидеры России" этого года. На платформе IT-компании Skyeng она запустила курсы для преподавателей.

Вебинары проходят по несколько раз в день уже четвертую неделю. За это время семинары по дистанционному образованию прошли почти полтысячи вузовских и несколько тысяч школьных учителей. И хотя все надеются, что уже скоро аудитории заполнятся учениками и живое общение полностью восстановятся, полученные преподавателями знания им точно пригодятся в работе.