За сутки в США от коронавируса умерли почти 2 тыс. человек

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09.04.2020, 3:53, Новости дня

В США второй день подряд фиксируется рекордное число жертв коронавируса за сутки, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Так, 7 апреля было более 1,7 тыс. жертв. 8 апреля этот показатель вырос до 1 тыс. 973 человек, передает ТАСС.

В США коронавирус выявлен более чем у 430 тыс. человек. 14 тыс. 739 человек умерли.

Напомним, в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным. Жертвами COVID-19 стали свыше 87 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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