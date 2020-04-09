SCMP – правозащитники надеются, что запрет Шэньчжэня на употребление в пищу собак и кошек спровоцирует в Китае эффект домино

09.04.2020, 3:31, Новости дня

Активисты, занимающиеся защитой прав животных, приветствовали решение властей китайского города Шэньчжэня о введении запрета на употребление в пищу мяса кошек и собак, пишет South China Morning Post. Как отмечает издание, правозащитники также надеются на то, что этот запрет спровоцирует в Поднебесной эффект домино.



Reuters

Группы, занимающиеся защитой прав животных, приветствовали решение городских властей Шэньчжэня о введении запрета на употребление в пищу мяса кошек и собак, пишет South China Morning Post. Как отмечает издание, он таким образом стал первым китайским городом, решившим пойти на этот шаг.

Как напоминает издание, власти Шэньчжэня ещё 31 марта приняли закон, который с 1 мая запрещает употреблять в пищу мясо диких животных. Однако этот запрет касается не только всех выращенных в неволе или пойманных диких зверей, но и животных, которые были выращены для лабораторных исследований или в качестве домашних питомцев.

В список разрешённых к употреблению в пищу попали свиньи, крупный рогатый скот, козы, ослы, кролики, куры, утки, гуси, голуби и перепела. Также новые правила не распространяются на поедание водных животных.

Городские власти собираются возместить владельцам компаний, которые разводят животных, потери, вызванные новым законом.

Как было установлено, распространению COVID-19 поспособствовал рынок в китайском городе Ухань, где продавались живые животные. На данный момент этим коронавирусом по всему миру заразились более 1,3 миллионов человек.

Группы по защите прав животных считают или, по крайней мере, надеются, что решение, принятое в Шэньчжэне, спровоцирует эффект домино в других городах Поднебесной.

«[Мы считаем], что запрет породит по всему Китаю национальный тренд против употребления в пищу собак и кошек, — заявил представитель правозащитной группы PETA Asia. — Животные вирусы не исчезнут волшебным образом. Самый простой способ предотвратить полномасштабные эпидемии — это избегать мяса и других продуктов животного происхождения, как чумы».

Между тем, защитники прав животных убеждены: следующий вызов будет состоять в том, чтобы претворить в жизнь новые правила и закрыть лазейки в общенациональном запрете.

«Никакой юридический запрет не эффективен, если нет строгого правоприменения, — сказала адвокат по вопросам защиты животных Аманда Уитфорт. — Ещё неизвестно, насколько эффективным будет правоприменение в отношении этого нового запрета на употребление в пищу домашних животных. Но принимая во внимание то, насколько важен новый запрет для борьбы с распространением зоонозных заболеваний, власти принимают более решительные меры, чем раньше».