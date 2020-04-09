 

Празднование Дня Победы у памятника воинам – освободителям Риги отменили

09.04.2020, 3:16, Новости дня

В Риге отменяются массовые праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, сообщают организаторы торжеств.

В связи с режимом чрезвычайного положения в Латвии из-за распространения коронавируса мероприятия у памятника советским воинам – освободителям не состоятся. Режим действует как минимум до 12 мая, передает ТАСС.

Общественная организация 9may.lv призвала 9 мая вспомнить родных и близких, переживших войну, поздравить их. В организации заверили, что «обязательно приедут к ветеранам», как только «в Латвии отменят чрезвычайную ситуацию».

При этом продолжают собирать пожертвования на подарки фронтовикам, которые живут в Латвии.

Рассматривается возможность прямого эфира праздничного мероприятия по случаю Дня Победы в Facebook. 9may.lv хочет напомнить, как «собирались вместе 9 мая в предыдущие годы, услышать поздравления с юбилеем Победы от местных деятелей культуры».

В сообщении говорится, что «праздника такого масштаба, как в Риге, нет ни в одной другой европейской стране».

В 9may.lv заверили, что 9 мая жители страны «обязательно помянут ушедших, пожелают здоровья живым, посмотрят старый фильм о войне, споют «День победы» и в тысячный раз поблагодарят дедов и бабушек за мирное небо».

День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны отмечают в Латвии 8 мая, а 9 мая официально является Днем Европы. При этом многие жители страны, в первую очередь русскоязычные, 9 мая празднуют День Победы. К памятнику советским воинам-освободителям приходят десятки тысяч человек.

Напомним, Минобороны РФ сообщало, что подготовка к параду Победы идет по плану, решений об изменении даты и формата не принималось.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявлял, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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