Трамп объявил об «автоматическом» снижении добычи нефти в США

09.04.2020, 3:16, Новости дня

В США уже сократили объемы добычи нефти, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он «не думает», что американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи, передает ТАСС.

По версии Трампа, в США производители нефти «очень ориентированы на рынок», так что они уже «автоматически сократили» добычу.

Трамп упрекнул Россию и Саудовскую Аравию в том, что они «увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости». После того, как «напал вирус, обрушивший 40% рынка», рынок оказался «наводнен нефтью».

Президент США заявил, что «есть две страны, которым наносится значительный ущерб» – РФ и Саудовская Аравия, так как, по словам Трампа, нефть является для них «основным источником» доходов бюджета. Поэтому «наводнение ими рынка лишено смысла, по какой бы причине они этим ни занимались».

Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия «разберутся с этим», уже «достигнут прогресс» и «будет интересно посмотреть, каковы окажутся результаты» консультаций ОПЕК+.

В четверг планируется провести заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.

Напомним, СМИ сообщали, что Белый дом планирует добиваться стабилизации цен на нефть угрозами ввести пошлины против РФ и Саудовской Аравии, а не ограничениями для американских компаний.