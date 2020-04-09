 

Трамп обсудил пандемию COVID-19 c властями штатов, городов и племен

09.04.2020, 3:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду провел телефонную конференцию с многочисленными представителями властей штатов, городов и индейских племен, чтобы поблагодарить их за участие в реагировании на пандемию COVID-19 и смягчении ее последствий. Об этом говорится в пресс-релизе, который был выпущен Белым домом.

Как рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, президент и представители его кабинета подчеркнули «приверженность администрации расширению полномочий властей всех уровней для эффективного реагирования на вспышку COVID-19».

В конференц-колле приняли участие руководители министерств финансов, здравоохранения и социальных служб, образования, жилищного строительства и городского развития, сельского хозяйства, торговли, труда, юстиции и транспорта, которые «присоединились к дискуссии о беспрецедентных ресурсах и возможностях, которые федеральное правительство предоставило властям штатов, местным властям и племенным вождям, чтобы решить эту общую проблему, которая требует решений на всех властных уровнях».

Федеральные должностные лица также предоставили обновленную и подробную информацию об оказании беспрецедентной экономической помощи в рамках Закона CARES.

С января 2020 года администрация Трампа провела около 120 брифингов с более чем 60 тысячами руководителей штатов, местных общин и племен в каждом штате и территории США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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