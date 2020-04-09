 

Майк Помпео: более 50 тысяч американцев вернулись в США с помощью Госдепартамента

09.04.2020, 3:10, Новости дня

Начиная с 29 января, более 50 тысяч американских граждан, находившихся за рубежом в момент начала пандемии коронавируса, смогли вернуться на родину с помощью Госдепартамента США. Госсекретарь Майк Помпео сообщил об этом в ходе ежедневного пресс-брифинга президентской рабочей группы по коронавирусу, который прошел в среду вечером в Белом доме.

«С 29 января мы вернули более 50 тысяч граждан США обратно домой. Свыше 490 рейсов были выполнены в Соединенные Штаты из более чем 90 стран – столь масштабная операция по возвращению наших граждан на родину не имеет аналогов», – заявил Помпео.

Глава Госдепартамента рассказал, что его ведомство ведет совместную работу с «иностранными правительствами, военными, администрациями аэропортов, медиками, транспортными компаниями, гостиницами», чтобы американцы вернулись к своим семьям.

По словам Помпео, граждане США все еще остаются в разных частях света. Госдепартамент продолжит усилия по возвращению людей в Соединенные Штаты, пока мировые авиакомпании не возобновят работу, прерванную из-за пандемии.

«Остаются еще несколько тысяч человек, с которыми мы работаем – новые имена появляются ежедневно», – добавил госсекретарь.

Отвечая на вопрос журналиста о претензиях Вашингтона к Пекину – в частности, о чересчур медленной реакции на вспышку коронавируса внутри Китая в начале этого года, – Майк Помпео сказал, что говорить о последствиях для Китая пока что рано: «Сейчас не время для возмездия, но время для ясности и прозрачности» информации… Каждая страна, включая Китай, должна вести обмен данными», подчеркнул Помпео.

Он добавил, что Китай сотрудничает с Вашингтоном во многих областях, за что США «глубоко благодарны».

Президент Дональд Трамп на брифинге заявил, в свою очередь, что Соединенные Штаты «опережают график» в усилиях по замедлению распространения коронавируса.

«Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это произойдет уже в недалеком будущем»,– сказал Трамп, имея в виду завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики. Президент отметил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно «с профессионалами…, с разными людьми, которые принимают решения».

Президент также рассказал на брифинге о состоянии здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона, который несколько дней назад заразился коронавирусом и на этой неделе был помещен в отделение интенсивной терапии после ухудшения состояния.

«Я только что говорил с представителями Великобритании, и я думаю, что их премьер-министр сегодня чувствует себя намного лучше»,– заявил президент США. Он добавил, что состояние Бориса Джонсона все еще нельзя назвать хорошим, однако «ему, похоже, становится лучше, и это хорошо».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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