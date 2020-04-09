У цветов была обнаружена способность к восстановлению после повреждения
09.04.2020, 2:45, Новости дня
Ученые обнаружили, что некоторые виды цветов способны восстанавливаться после травмы.
Специалисты обнаружили, что цветы, которые были повреждены, восстанавливали свое прежнее состояние, разгибаясь и скручиваясь. После нанесения травмы цветы восстанавливались в течение 10-48 часов.
Эксперты выяснили, что двусторонне симметричные цветы почти всегда могут восстановить свой прежний вид. Ученые отмечают, что шиповник, лютик и петуния такой способностью не обладают.
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