 

У цветов была обнаружена способность к восстановлению после повреждения

09.04.2020, 2:45, Новости дня

Ученые обнаружили, что некоторые виды цветов способны восстанавливаться после травмы.

Специалисты обнаружили, что цветы, которые были повреждены, восстанавливали свое прежнее состояние, разгибаясь и скручиваясь. После нанесения травмы цветы восстанавливались в течение 10-48 часов.

Эксперты выяснили, что двусторонне симметричные цветы почти всегда могут восстановить свой прежний вид. Ученые отмечают, что шиповник, лютик и петуния такой способностью не обладают.



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