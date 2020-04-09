Обновленные версии Mercedes E-Class Coupe и Cabrio вышли на тесты

09.04.2020, 2:45, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz представил обновленный седан Mercedes-Benz E-Class, однако теперь рассекретили новое купе.

Известно, что до конца текущего года приобрести данный автомобиль станет возможным на европейском рынке. В настоящее время активно проводят тестовые испытания автомобиля, который практически лишен защитного камуфляжа. Вместе с тем основной стиль останется прежним, однако головная оптика имеет более узкий вид.

С задней части кузова практически не произошло никаких серьезных изменений. Кроме того, новые модели E-Class обладают усовершенствованным мультимедийным комплексом и цифровой приборной панелью с крупным экраном. Более точные технические параметры автомобиля пока удерживаются в тайне.