 

Обновленные версии Mercedes E-Class Coupe и Cabrio вышли на тесты

09.04.2020, 2:45, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz представил обновленный седан Mercedes-Benz E-Class, однако теперь рассекретили новое купе.

Известно, что до конца текущего года приобрести данный автомобиль станет возможным на европейском рынке. В настоящее время активно проводят тестовые испытания автомобиля, который практически лишен защитного камуфляжа. Вместе с тем основной стиль останется прежним, однако головная оптика имеет более узкий вид.

С задней части кузова практически не произошло никаких серьезных изменений. Кроме того, новые модели E-Class обладают усовершенствованным мультимедийным комплексом и цифровой приборной панелью с крупным экраном. Более точные технические параметры автомобиля пока удерживаются в тайне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Саудовская Аравия отказалась признать попытку покончить со сланцевиками

18.03 / Тимофей Кургин помог Иркутской области бороться с коронавирусом

17.03 / В РФ решили создать комиссию для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей

23.03 / Эдуард Лимонов был исторической личностью

03.02 / Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль

26.03 / В убийстве бизнесмена Старицкого созналась жена Кожары – защита экс-главы МИД

24.03 / В Египте с 26 марта вводится комендантский час

19.02 / В Кремле оценили влияние санкций США против Роснефти на отношения с Венесуэлой

07.04 / Подсчитано сокращение курса рубля к корзине валют в марте

28.02 / Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска