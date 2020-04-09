 

Новый внедорожник Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором

09.04.2020, 2:45, Новости дня

В Китае официально презентовали усовершенствованный американский внедорожник, который выпущен исключительно для местного рынка.

Вместе с тем сборкой автомобиля для Китая займутся на заводах Changan и Ford. Вместе с тем глобальную модификацию внедорожника уже успешно протестировали в США и Европе, где автомобиль пользуется достаточно высоким спросом. Обновленный экземпляр получил современные бампера, решетку радиатора, а также иные достоинства.

Кроме того, новая модель имеет семиместный салон, а также улученный мультимедийный центр с 7-дюймовым экраном. Под капотом используется 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 220 л.с. Новый внедорожник приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.



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