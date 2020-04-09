 

Новый кроссовер Toyota Fortuner раскрыли до премьеры

09.04.2020, 2:45, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки нового кроссовера Toyota Fortuner, который до сих пор не анонсирован японским брендом.

Данная модель выпускается в актуальной генерации выпускается в течение последних 5 лет, однако теперь производитель предложит усовершенствованный кроссовер, имеющий передовые опции. Новинка Toyota Fortuner получила продвинутую мультимедийную систему. Также в салоне применили качественные материалы отделки, придающие более привлекательный дизайн.

Разработчики пока не раскрывают никаких подробностей о данном автомобиле, однако эксперты сообщили, что под капотом расположен 2,8-литровый турбированный агрегат с мощностью 177 л.с. В продаже появятся и некоторые другие модификации, подробности о которых пока не раскрываются. Актуальный кроссовер доступен в РФ по цене от 2,25 млн рублей.



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