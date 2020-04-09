 

Пожар в зоне ЧАЭС. Полиция сообщила о подозрении одному из поджигателей

09.04.2020, 2:42, Новости дня

Полиция Киевской области вручила подозрение мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Об этом 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы полиции в Facebook.

27-летнему жителю села Раговка сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Поліція Київщини вручила підозру чоловіку, за вини якого вогнем знищено 5 га лісництва у зоні ЧАЕС Слідчий…

Posted by Поліція Київської області on Kolmapäev, 8. aprill 2020

Полиция Киевской области накануне задержала одного из подозреваемых в поджоге. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что “поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно”. По факту пожара полиция открыла два уголовных производства.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

По состоянию на 7 апреля, по данным ГЧСЧ, пожар не был полностью потушен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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