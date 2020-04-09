Журналисты сняли один день лондонской больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Видео

09.04.2020, 2:42, Новости дня

7 апреля в Великобритании был зафиксирован резкий скачок числа заболевших и умерших от COVID-19.

Новый суточный антирекорд смертности составил 938 человек.

Всего в Соединенном Королевстве выявлено 60 733 заболевших (восьмое место в мире), скончалось 7097 человек (четвертое место в мире).

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Фото: BBC News Russian / Facebook