 

В Италии пожилая женщина 11 раз за день сходила в магазин. Полиция оштрафовала ее на €280

09.04.2020, 2:42, Новости дня

Полиция оштрафовала пожилую жительницу итальянского муниципалитета Градо, которая 11 раз за день выходила из дому в магазин. Об этом 7 апреля сообщило издание Il Gazzettino. 

Штраф составил €280; если он не будет оплачен в течение 30 дней, сумма возрастет до €400.

Патрули заметили, как женщина, только что купившая кулинарию, вновь вернулась в маркет, а затем посетила его еще раз. Ей сделали “дружелюбное замечание”, посоветовав больше не выходить из дому.

Однако она продолжала походы в магазин. Встретив ее на улице в 11-й раз за день, полицейские не выдержали и составили протокол о нарушении правил самоизоляции.

С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу. В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски.

Жителям разрешено посещать только магазины, которые находятся вблизи их дома, и только в том муниципалитете, в котором человек зарегистрирован.

Общее количество зараженных коронавирусом в Италии, включая умерших и выздоровевших, составляет 139 422. Умерло 17 669 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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