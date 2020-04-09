Саудовская Аравия отправляет супертанкеры в США в преддверии нефтяной встречи

09.04.2020, 2:35, Новости дня

Крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия, выполнил обещание наводнить мир нефтью. Даже на фоне падения спроса королевство направляет супертанкеры с саудовской нефтью в США, отмечает Bloomberg.

В прошлом месяце, когда Саудовская Аравия пообещала наводнить рынки нефтью, экспорт нефти королевства в США превысил однолетний максимум 516 тысяч баррелей в сутки согласно данным Bloomberg.

В этом месяце 7 супертанкеров, перевозящих в общей сложности 14 миллионов баррелей нефти, отправились к побережью Мексиканского залива США. Для сравнения: в марте Саудовская Аравия направила только 2 миллиона баррелей нефти в Америку. Согласно данным Bloomberg почти все танкеры зафрахтованы саудовской государственной судоходной фирмой Bahri.

Сразу после падения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта компания Bahri из Саудовской Аравии наняла ряд очень крупных перевозчиков нефти, чтобы перевозить всю дополнительную нефть, которую королевство планировало экспортировать в апреле. Действительно редкий шаг для судоходной компании, флот которой составляет 41 танкер.

Рост экспорта саудовской нефти происходит в период падения спроса во всем мире из-за пандемии коронавируса. Аналитики считают, что мировой спрос на нефть в апреле упал на 30%, или на 30 миллионов баррелей в сутки, по сравнению с привычными мировыми уровнями потребления.

И пока крупнейшие производители нефти в мире пытаются заключить более широкое соглашение о сокращении добычи, Саудовская Аравия не меняет тактику. Отправка грузов запланирована на несколько недель вперед, отметил аналитик Фотий Кацулас.

По данным IHS Markit Commodities at Sea, саудиты стремятся увеличить экспорт нефти согласно своим обещаниям.

"Саудовская Аравия экспортировала около 7 миллионов баррелей в день, но текущие объемы превышают 9 миллионов баррелей в день", — отмечает Кацулас.

Аналитик отметил, что королевство готово еще больше расширить экспорт, несмотря на усиливающееся дипломатическое давление из-за глобальной сделки.

"По крайней мере 18 VLCC стоят очень близко к нефтяным терминалам Саудовской Аравии в Рас Танура и Янбу. В общей сложности они могут загрузить около 36 миллионов баррелей", — сообщает IHS Markit Commodities at Sea.