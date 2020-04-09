 

Трамп и Помпео еще раз обвинили Всемирную организацию здравоохранения

09.04.2020, 2:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео в четверг обвинили Всемирную организацию в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса.

"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", — сказал Помпео на брифинге в Белом доме. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас — не время для того, чтобы думать о смены руководителя ВОЗ, передает "Интерфакс".

В свою очередь, Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ 452 миллиона долларов, тогда как Китай — только 42 миллиона. Днем ранее он уже заявлял, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус.

Представитель ВОЗ дал некоторые комментарии по этому поводу. "В каждой стране есть национальный пункт, — заявил Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ. — Это круглосуточная система, где идет оповещение в реальном режиме времени по всему, что случается в любой точке мира. 31 декабря, когда пришла информация из Китая, ВОЗ сразу ее распространила. Так что каждая страна была оповещена об инфекции".

Она добавила, что и после этого ее организация принимала меры по информированию мирового сообщества.



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