Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом

09.04.2020, 2:30, Новости дня

США приближаются к тому моменту, когда ситуация с коронавирусом будет урегулирована, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

«Вы видите цифры», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил Трамп, США «подходят намного ближе» к тому, чтобы «вернуться в то состояние, в котором находились». Глава государства выразил надежду, что одержать победу над болезнью удастся «немного быстрее, чем думали некоторые люди».

Во вторник сообщалось, что количество умерших в США достигло самого высокого показателя за сутки – 1 тыс. 700 человек.

Напомним, университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США коронавирус выявлен почти у 420 тыс. человек. 14 тыс. 262 человека умерли, почти 23 тыс. человек выздоровели.