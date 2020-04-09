Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом
09.04.2020, 2:30, Новости дня
США приближаются к тому моменту, когда ситуация с коронавирусом будет урегулирована, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
«Вы видите цифры», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщил Трамп, США «подходят намного ближе» к тому, чтобы «вернуться в то состояние, в котором находились». Глава государства выразил надежду, что одержать победу над болезнью удастся «немного быстрее, чем думали некоторые люди».
Во вторник сообщалось, что количество умерших в США достигло самого высокого показателя за сутки – 1 тыс. 700 человек.
Напомним, университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США коронавирус выявлен почти у 420 тыс. человек. 14 тыс. 262 человека умерли, почти 23 тыс. человек выздоровели.
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