 

Мишустин предупредил об ударе по бюджету из-за коронавируса

09.04.2020, 2:16, Новости дня

Из-за коронавируса РФ недополучит нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

Он отметил, что «ситуация быстро меняется, нарастают проблемы». Мишустин не исключил, что список мер поддержки экономики «придется актуализировать» и дополнить. 

«Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем мы немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики», – приводит его слова РИА «Новости».

Он выразил надежду на поддержку депутатов: «Сегодня уже идет сбор, и ваши предложения я просил бы как можно быстрее направить для того, чтобы мы финализировали в том числе и бюджетные траты».

При этом Мишустин предупредил, что РФ «серьезно недополучит доходов нефтегазовых, ненефтегазовых». По его словам, «это очень серьезный будет удар на бюджет», необходимо «все объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов: региональных, местных и федерального и помочь бизнесу».

Мишустин отметил, что «органы местного самоуправления и государственной власти всех уровней продолжают работать» хоть и «в особых условиях, но в штатном режиме». Исключением стал только отказ от личного приема граждан.

Он подчеркнул важность того, чтобы «в столь сложное время сфера ЖКХ работала без сбоев». Как сообщил Мишустин, «свет, вода, тепло, электричество – все это должно подаваться бесперебойно, ведь люди фактически заперты в домах». В связи с этим «организации ЖКХ по президентскому указу вошли в число непрерывно действующих».

Мишустин также сообщил о необходимости наладить доставку лекарств на дом, поскольку на улицу сейчас нужно выходить как можно реже из-за распространения коронавируса.

Напомним, Мишустин провел в формате видеоконференции встречу с руководством фракции ЛДПР в Госдуме.

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