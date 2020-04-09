 

Под Нижним Новгородом взорвался и частично обрушился жилой дом: один человек погиб

09.04.2020, 2:06, Разное

В одном из многоквартирных домов села Фелинское в Нижегородской области накануне произошел взрыв газа. Обрушились два этажа здания, сообщает телеканал “360”.

Пострадали шестеро. В ликвидации последствий аварии участвовали 183 человека и 34 единицы спецтехники. Под завалами нашли двоих: один из них выжил, второй умер. Их личности устанавливаются. Спасатели продолжают работу.



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