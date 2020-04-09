Мнение: “Польские” БМП для Украины

09.04.2020, 2:05, Разное

Поставка на Украину БМП закупленных в Польше.

Но есть нюанс.

Один из самых странных контрактов, заключенных МО в 2016–2017 годах, касается поставок Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП).

Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу — по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ. Wtorplast разбирала БМП — отделяла башни от шасси.

Далее ЖБЗ завозил все это по отдельности в Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси — по $99 тыс. Завод "ремонтировал" БМП — попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла еще $40 тыс. за единицу.

В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $41 млн.

Военные эксперты удивляются, зачем вообще министерству закупать старые БМП, еще и за границей. Так, Харьковский тракторный завод производит облегченный аналог БМП, рассказывает Антон Михненко, аналитик Центра исследований армии. Кроме того, есть разработки, позволяющие производить БМП в Украине.

Один из бизнесменов, причастный к поставкам, на условиях анонимности рассказал НВ, что “конечным бенефициаром этой схемы является Сергей Пашинский”. А также заверил, что большая часть контракта — коррупционная нагрузка.

Сам парламентарий от НФ в ответ на соответствующий вопрос редакции уверенно заявил: “Я не то что не имею, а теоретически не могу иметь коммерческих отношений с ЖБЗ”.

Еще один сомнительный контракт в прошлом году реализовал шосткинский завод Импульс, входящий в структуру Укроборонпрома. В апреле 2017-го, согласно инвойсам, предприятие продало кипрскому офшору PH Strategic Business Limited 109 пакетов детонаторов по заниженной цене — за €95 тыс. Затем их у кипрского офшора уже по рыночной цене — за €684 тыс.— купила сербская компания Sloboda. Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег.

В чьих карманах осела на Кипре разница почти в € 600 тыс., достоверно неизвестно.

Но к поставкам детонаторов причастен сын Пашинского, который уже два года возглавляет отдел внешних контрактов государственного Спецтехноэкспорта. Именно эта компания выдает лицензии на экспорт вооружений.

https://magazine.nv.ua/journal/3075-journal-no-13/sluzhili-dva-tovarishcha.html – цинк (по наводке BMPD) – по ссылке еще много подробностей на тему коррупции связанной с поставками вооружений для ВСУ