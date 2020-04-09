«Как будто петлю затягивают на шее»

09.04.2020, 2:00, Разное

Истории московских предпринимателей, которые не дождались помощи от государства.

Пандемия коронавируса закрыла дома миллионы москвичей. Целый месяц в РФ объявлен нерабочим. Собственники малого и среднего бизнеса в отчаянии. Государство обязало их платить заработную плату неработающим сотрудникам. Банки ждут выплат по кредитам. Арендодатель не снижает аренду, потому что не объявлена ЧС. А налоги можно только отсрочить, а не отменить. Кто-то решает закрыться прямо сейчас, но многие надеются, что в мае вернется обычная жизнь. Как малый и средний бизнес пытается спасти сам себя — в рассказах предпринимателей.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Предприниматели в один голос твердят: отсрочка по налогам малый бизнес не спасет, нужны налоговые каникулы. «Нужно лишить налогов за прошлый квартал, который сейчас заканчивается, и до 15 апреля надо оплатить налоги. И на будущие хотя бы два квартала. То есть до конца года практически, чтобы не собирали налоги», — говорит Алексей Петропольский, владелец гостиничного, кофейного и юридического бизнесов.

«Второе, что нужно, — это льготное кредитование с субсидированной ставкой государством. Это то, что может спасти многие отрасли, то есть когда ты берешь у банка кредит, он для тебя становится беспроцентным, государство эти проценты гасит, а ты этим кредитом покрываешь текущие издержки на период консервации — на период спада». Многие владельцы малого бизнеса (кроме собственников продуктовых магазинов) понимают, что их товары и услуги — это не то, без чего нельзя выжить. Книги, маникюр, подарки, фитнес. А значит, когда люди выйдут из карантина, они не вернутся к прежнему потреблению — доходы упадут, и люди первое время будут покупать только самое необходимое.

Наташа Шойхет, основательница zero waste магазина Urban Fauna и корнера здоровой еды Chips’n’kale тоже говорит, что поддержка нужна: «Конечно, я бы хотела, чтобы для всех предпринимателей сейчас ввели налоговые каникулы, чтобы сделали единоразовые выплаты на восстановление бизнеса. Но я привыкла надеяться только на себя, мы даже не пользуемся обычными государственными услугами, такими как образование для ребенка, медицина. Я ничего не жду от государства, морально готовлюсь впахивать, если придется, чтобы не потерять то, что имею».

Владимир Коваленко, совладелец кофеен «1554», говорит прямо:

«Все эти отсрочки — не то что мертвому припарка, это гвозди в гроб малого бизнеса.

Ты сегодня условно не платишь 200 тысяч, а завтра платишь 400, но где их взять? Надо раскачиваться, смотреть, когда произойдет возвращение гостей в полном объеме. Эти отсрочки платежей лучше не использовать, на мой взгляд».

Первым делом, когда президент объявил нерабочую неделю, а потом нерабочий месяц, все собственники бизнеса пошли к арендодателям договариваться или о снижении, или о рассрочке платежа. Но в стране не объявлены ни форс-мажорные обстоятельства, ни чрезвычайное положение. Поэтому арендодатель имеет полное право отказать в поддержке. «На уступки идут в основном там, где собственник — конкретный человек, с ним может быть диалог. А где обезличенная компания с кучей бюрократии, это не работает», — говорит Алексей Петропольский.

Чтобы хоть что-то заработать, все предприниматели быстро переходят в онлайн. Но настроить интернет-магазин, если его раньше не было, и выйти хоть на какой-то поток спроса за неделю почти невозможно. К тому же вариантов онлайн-предложений становится слишком много. Потребитель начинает уставать.

Кризис коснулся и малого бизнеса в сфере медицины. Медицинский центр «Вега» Алексей Кривцов с партнерами открыл в октябре 2019-го, миссия — улучшение качества жизни, профилактика заболеваний и продление жизни. «Нам казалось, что наш продукт очень хорошо вписывается в ситуацию, что у людей появится интерес проверить, есть ли у них хронические заболевания. Но, как выяснилось, произошел обратный эффект. Люди стали бояться приходить в клиники. Видимо, есть мнительность, что, придя в медучреждение, они могут больше быть подвержены опасности, встретить больного. Сейчас медицинский рынок идет в минус. Это отмечают и коллеги по отрасли».

Кривцов говорит, что их клиника могла бы взять на себя часть нагрузки на государственную медицину: «Мы могли бы по ОМС взять часть пациентов, если бы государство привлекало нас для их обследования».

Кривцов считает, что мораторий на выплату налогов нужно вводить на полгода. И предлагает сократить выплаты в фонды страхования — это тоже облегчило бы нагрузку на малый бизнес.

Многие предприниматели отправили сотрудников домой, а сами занялись сбором онлайн-заказов и доставкой.

Владимир Коваленко, совладелец кофеен «1554», сел в машину и отправился развозить кофе в зернах и молотый по домам своих гостей, которые раньше приходили в кофейню, — чтобы хоть немного выручить денег на зарплаты сотрудникам. «Город пустой, делать нечего, я решил сам поездить. Сейчас много владельцев бизнеса сами на доставке. У нас на три кофейни 17 работников. И почти все ребята снимают квартиры. Мы сейчас договорились, что даем им аванс на будущую зарплату, потому что просто выделить эти деньги из бюджета мы не можем».

Алексей Петропольский, владелец нескольких бизнесов, рассказывает, что некоторые меры поддержки государства оказались половинчатыми. «Вышло постановление отменить плановые проверки, но я знаю, что 90% проблем предпринимателей — от внеплановых проверок. Например, Собянин в начале эпидемии выпустил постановление: больше 50 человек не собираться. У ресторанов, где посадочных мест больше 200 или 300, система рентабельности рассчитана с минимальным количеством посадочных мест на обед или ужин от 100 человек.

Роспотребнадзор сразу к ним приехал и начал требовать взятки, чтобы закрывать глаза на то, что они там собираются в таком количестве.

Предприниматели просто закрылись, потому что платить Роспотребнадзору в нынешних реалиях не вариант, а при посадке меньше 50 человек нерентабельно содержать персонал, кухню. Так рестораны с большим количеством посадочных мест выбило в первую неделю сразу». По оценке Федерации рестораторов и отельеров, 90% ресторанов и кафе в Москве и области не откроются после карантина.

Сергей и Наталья Фоменко,

владельцы «Магазинчика милоты»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

«Магазинчик милоты» Сергей и Наталья открыли четыре с половиной года назад после свадебного путешествия в Японию. «Япония — страна победившей милоты, и мы поняли, что это можно перенести на нашу страну, где ее не хватает». У супругов было три магазина: два — в Москве, один — в Санкт-Петербурге. 30 человек в штате и обязательные ежемесячные платежи около трех миллионов. В прошлом году супруги поняли, что надорвались, не оценили силы, набрали слишком много кредитов. И оставили один магазин в Москве.

«Я в январе уже понимал, что это рано или поздно дойдет до нас. Вопрос в том, когда это случится. Нам повезло, что мы успели пройти пик сезона. Троицу гендерных праздников мы отработали. Этих денег нам хватило, чтобы выплатить аренду за март, заплатить зарплату, рассчитаться с поставщиками. А с 16 марта — все, началось непрогнозируемое, неконтролируемое падение выручки», — рассказывает Сергей.

В пиковый сезон — например, перед Новым годом — покупателей бывало по 500 человек в день, выручка доходила до полумиллиона. В низкий сезон — например, сейчас — должно быть 70–80 покупок в день, это 50–70 тысяч рублей выручки.

С 16 марта стало всего 20–30 покупок в день, а выручка едва доходила до 20 тысяч.

Сергей рассказывает, что ежемесячные выплаты банкам сейчас у них больше полумиллиона рублей в месяц. После июня станет вполовину меньше. Аренда магазина — 200 тысяч, склада — 140 тысяч. Когда москвичи начали уходить на самоизоляцию, он пошел к арендодателям. Хозяин помещения магазина снизил аренду наполовину. Хозяин склада сказал, что форс-мажор не объявлен, поэтому платите в полном объеме. «У нас нет «подушки безопасности». Это странно — вытянуть деньги, которые должны идти в оборот, чтобы они лежали мертвым грузом».

Магазин необычных подарков «Магазинчик милоты». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Когда карантин только начался, Наталья придумала хештег в инстаграме #спасималыйбизнес. Честно написала: «Что происходит сейчас — это катастрофа!» — и стала рассказывать, почему «те меры, которые озвучило государство, это капля в море».

Сейчас Наталья и Сергей работают вдвоем на складе, собирают онлайн-заказы.

«Мы весь месяц будем также ходить на склад и собирать посылки. А работники будут сидеть дома. Мы будем работать на зарплату, чтобы выплатить ее остальным. Это очень хитрое решение государства, что нужно проблему решить за счет работодателей. ЧС не объявлена в стране — кто как с кем договорится».

Полина Ефимова,

совладелица городского кафе «Сойка напела»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

С Полиной Ефимовой мы встречаемся в последнюю докарантинную пятницу марта. Свое городское кафе «Сойка напела» Полина закрывает. В последний день приходят гости, чтобы выкупить и забрать домой посуду и оставшиеся бутылки вина. «У меня в конфликте моя гражданская позиция и моя предпринимательская позиция. Как социально ответственный человек я бы сидела дома уже дней десять. Как предприниматель я вынуждена закрывать «хвосты»: обязательства перед поставщиками, перед персоналом, перед арендодателем».

Решение закрыть кафе навсегда Ефимова и ее партнеры приняли в начале марта, еще когда никто не сидел даже на добровольной самоизоляции. К 10 марта ежедневный поток гостей и, соответственно, выручка снизились на 30%, к 27 марта — уже на 80%. Кафе «Сойка напела» Полина открывала без кредитов, на свои накопления, в августе 2019 года, на операционную прибыль получилось выйти в феврале, накопить «подушку безопасности» не успели.

«Дело не в том, что мы месяц не постоим на карантине, — постоим.

Но сейчас никто не может прогнозировать — это месяц будет, два или три. При отсутствии поддержки малый бизнес на себе кто-то готов тянуть, кто-то не готов.

Мы не готовы брать кредиты. Мы закрываемся очень осознанно и экологично. Мы не можем прогнозировать финансовые риски и не готовы сейчас на них совершенно, потому что рассчитываем только на себя».

Кафе «Сойка напела» распродает остатки посуды своим посетителям. Последний день перед закрытием. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

О закрытии кафе Полина Ефимова решила заранее сообщить гостям: в инстаграме дала сообщение, что «Сойка напела» работает последние дни. «Мы начали все заранее, у нас все просчитано и продумано, поэтому практически в ноль уже вышли. Это тоже благодаря нашей аудитории. Люди пришли нас рублем поддержать, дошел каждый, кто не дошел за это время, начали покупать, заказывать». Полина планирует продать бизнес. У нее работало примерно 20 человек.

Сейчас она собирается наблюдать за тем, что будет дальше: «Реально начать дышать и что-то делать, по моим прогнозам, можно будет не раньше, чем через полгода, а то и год, но надеюсь, я ошибаюсь».

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