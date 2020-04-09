Конгрессмены торопятся утвердить дополнительное финансирование для американских граждан

09.04.2020, 1:54, Новости дня

Менее чем через две недели после того, как американские законодатели утвердили самый крупный в истории страны пакет экономической помощи, в четверг, 9 апреля, Конгресс намерен выделить еще больше денег на оказание помощи американцам, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса.

В Конгрессе хотят утвердить дополнительное финансирование Программы защиты выплаты зарплат стоимостью 350 млрд долларов, которая будет реализована в рамках закона CARES, принятого для оказания помощи и реализации мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Пакет экономических мер на сумму 2,2 трлн долларов был оперативно принят Конгрессом в конце марта, так как в результате пандемии пострадали множество американских компаний, вынужденных прекратить свою деятельность. Временное закрытие тысяч предприятий способствовало рекордному росту безработицы: почти 10 миллионов американцев попросили о выдаче пособий по безработице в течение второй половины марта. Подобного скачка безработицы в стране не наблюдалось с 1982 года. Многие аналитики считают, что эти цифры могут вскоре достичь уровня, который в последний раз в США видели только во время Великой депрессии в 1930-х годах.

В соответствии с законом CARES, уволенные и безработные американцы будут в течение четырех месяцев получать федеральное пособие в размере 600 долларов в неделю, в дополнение к регулярному пособию.

Закон также предусматривает оказание помощи частным предпринимателям и владельцам малого бизнеса. Небольшим компаниям будут выданы кредиты для покрытия заработной платы и расходов, которые предприниматели несут во время экономического спада.

По данным Белого дома, к 7 апреля, всего за пять дней действия программы, Управление по вопросам малого бизнеса выдало предпринимателям более 220 тысяч займов на общую сумму 66 млрд долларов. В запросе к Конгрессу Белый дом попросил законодателей увеличить финансирование программы на 251 млрд долларов.

«Быстро становится ясно, что Конгрессу потребуется предоставить больше средств, или эта важная программа может прекратиться, — заявил во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. — Этого нельзя допустить. Почти 10 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице всего за последние две недели. Это трагический рекорд, и каждый день теперь на счету».

Прием заявок на участие в программе начался в прошлую пятницу. Многие предприниматели не смогли принять в ней участие, поскольку обслуживающие их банки не были включены в список кредиторов, участвующих в государственной программе. Другие претенденты на участие сообщают о длительных сроках ожидания получения информации.

В среду демократы в Конгрессе поддержали призыв к увеличению финансирования, призвав направить часть денег на расходы в пользу женщин, различных меньшинств и ветеранов Вооруженных сил.

Законопроект об увеличении финансирования будет вынесен на голосование в Сенате с помощью ускоренной процедуры. Затем его рассмотрят в Палате представителей, причем случиться это может уже в ближайшую пятницу.

Билль поддерживают обе партии. Сразу после голосования законопроект будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Кроме того, 20 апреля начнутся переговоры о втором раунде оказания помощи экономике. Демократы, скорее всего, попросят администрацию сделать прямые выплаты американцам, в дополнение к разовой выплате в 1200 долларов тем миллионам граждан, чей годовой доход не превышает 75 тыс. долларов в год. Первый этап этих выплат начнется в середине апреля.

Чак Шумер и Нэнси Пелоси, лидеры демократов в Конгрессе

Во вторник Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, призвал повысить на 25 тыс. долларов в год зарплаты сотрудникам служб спасения, включая неотложную медицинскую помощь, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом.