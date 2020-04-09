Снимут ли США санкции с дочерних предприятий Роснефти?

09.04.2020, 1:54, Новости дня

В конце марта «Роснефть» заявила о продаже своих активов в Венесуэле и о прекращении участия во всех местных проектах. Все активы «Роснефти», связанные с Венесуэлой, «будут проданы, закрыты или ликвидированы», сообщили в компании. В результате передачи активов неназванной фирме, которая на 100% принадлежит российскому правительству, «Роснефть» получит на свой баланс пакет собственных акций в размере 9,6%, также отметили в сообщении российской нефтегазовой компании.

Вскоре после этого заявления, представитель компании Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости», отметил, что компания ожидает снятия американских санкций с двух ее дочерних предприятий. В феврале и марте этого года США наложили санкции на трейдинговые филиалы «Роснефти» Rosneft Trading SA и TNK Trading International за участие в торговле венесуэльской нефтью в обход американских санкций. Торгуя венесуэльской нефтью, Москва способствует финансированию режима Николаса Мадуро, отмечали в США. Вашингтон выступает против нынешнего венесуэльского правительства и применяет санкционную политику в отношении властей страны, в частности – введя эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

Несмотря на то, что «Роснефть» оградила себя от санкционных рисков, компания заинтересована в снятии санкций с ее дочерних предприятий, в частности для осуществления свободной торговли с клиентами. Так, китайская государственная нефтяная компания Sinochem ранее уже заявила, что не будет покупать нефть у «Роснефти» или ее филиалов.

Непрозрачная сделка

«Роснефть» передала свои венесуэльские активы созданному за несколько дней до сделки акционерному обществу «Росзарубежнефть». В ответ «Росзарубежнефть» перевела «Роснефти» 9,6% акций самой же «Роснефти», которые, в свою очередь, передал новой компании государственный концерн «Роснефтегаз», владеющий до сделки 50,1% акций, т.е. контрольным пакетом, «Роснефти».

«Росзарубежнефть» на 100% принадлежит «Росимуществу», и в результате сделки, государство взяло на себя связанные с токсичными венесуэльскими активами риски, оградив от них «Роснефть», но утратив контроль в компании, отмечают эксперты.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, который также является председателем совета директоров в «Роснефтегазе», продал венесуэльские активы «Роснефти» государству посредством движения акций между двумя этими компаниями, отмечает аналитик международной консалтинговой компании Ake International и эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Максимилиан Гесс (Maximilian Hess, FPRI).

«Эти акции не идут напрямую в карман Сечина, но они перемещаются из одной контролируемой им компании в другую», – говорит аналитик, назвав саму сделку «бухгалтерским трюком», но не продажей.

«Мы не знаем, что они могут сделать с этими акциями в будущем», – добавляет эксперт аналитической компании Stratfor, Сим Тэк (Sim Tack), не исключив того, что они могут быть проданы обратно российскому государству или «кому-либо еще».

Сейчас самыми крупными акционерами в «Роснефти», помимо государства, утратившего контрольный пакет акций, являются британская нефтяная компания BP, суверенный фонд Катара и ряд других миноритарных акционеров.

Что касается «Росзарубежнефти», которая приобрела венесуэльские активы, то ее генеральным директором стал неизвестный общественности Николай Рыбчук, полный тезка которого является бывшим военным атташе в Анголе, где в середине 1980-х служил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщают российские медиа.

«Они на самом деле не меняют того, кто контролирует венесуэльские активы», – говорит Максимилиан Гесс.

Санкции и поддержка Николаса Мадуро

Спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс (Elliott Abrams) отметил ранее агенству Reuters, что Вашингтон изучает совершенную «Роснефтью» сделку. Если дочерние компании не будут вовлечены в торговлю венесуэльской нефтью, то санкции могут быть отменены.

Вопрос заключается в том, продолжит ли Кремль торговлю венесуэльской нефтью через новую компанию, и действительно ли «Роснефть» потеряет контроль над переданными активами, отмечают аналитики.

«Ключевой момент сейчас – этопонять, продолжит ли эта новая компания нефтяные платежи Мадуро или нет. Если они будут это делать, то я ожидаю, что санкции останутся в силе. Если нет, то они должны быть сняты», – отмечает эксперт вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» Брайан О’Тул (Brian O’Toole, Atlantic Council), в прошлом работник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, занимающегося санкционной политикой.

Однако, добавляет эксперт, даже если «Росзарубежнефть» продолжит нефтяные платежи, Управление по контролю за иностранными активами юридически может быть обязано снять санкции.

«Вполне возможно, что с политической точки зрения желание сохранить санкции останется, но будет юридическая причина для их отмены», – говорит Брайан О’Тул.

Эксперты считают, что, с большой вероятностью, «Росзарубежнефть» будет вовлечена в продажу венесуэльской нефти, а Россия продолжит поддержку режима Мадуро.

«В этом весь смысл создания новой компании. Если бы их целью было просто прекратить эксплуатацию венесуэльских ресурсов, “Роснефти” не пришлось бы продавать эти активы новому предприятию. Они могли бы их сохранить в “Роснефти” и просто прекратить торговлю венесуэльской нефтью, – отмечает Сим Тэк. – Так что, речь идет не столько об изменении деятельности в Венесуэле, сколько о том, чтобы оградить “Роснефть” от рисков, связанных с этой деятельностью».

«Я думаю, что российско-венесуэльские отношения будут оставаться по большей части такими же, как и раньше», – согласен и Максимилиан Гесс, который отметил, что и сам Игорь Сечин останется доминирующей фигурой в отношениях между двумя странами.

Если США отменят санкции в отношении дочерних предприятий «Роснефти», то это станет поощрением «креативного заключения сделок», а не фактического выхода России из Венесуэлы, добавляет эксперт.

Новый посол РФ в Венесуэле уже преуменьшил значение продажи «Роснефтью» венесуэльских активов и выразил поддержку правительству Николаса Мадуро.

«Не волнуйтесь! Речь идет о передаче активов “Роснефти” в Венесуэле напрямую российскому правительству. Мы будем вместе двигаться вперед», – написал он на испанском языке в своем Твиттер-аккаунте 28 марта.

Однако, эксперт вашингтонского Фонда защиты демократии Эмануэль Оттоленги (Emanuele Ottolenghi, Foundation for Defence of Democracies) считает, что Россия не заинтересована в оказании поддержки режима Мадуро так, как раньше.

«Для Москвы Венесуэла представляет собой убывающую доходность. Санкции США и предъявление ими обвинительных заключений против режима Мадура являются четким свидетельством того, что давление США не будет ослабевать до тех пор, пока режим в Каракасе не примет предложение Вашинтона о переходе к демократии посредством свободных и справедливых выборов», – говорит Эмануэль Оттоленги.

Для России нет пользы в поддержании «провального и рушащегося режима», который не может вернуть ей вложенные средства, считает эксперт.