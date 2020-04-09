У китайской дикой голубики было обнаружено полезное свойство

09.04.2020, 1:30, Новости дня

Специалисты изучили состав и свойства конкретных компонентов китайской дикой голубики и обнаружили, что фракция антоцианов обладает эффективным бактерицидным действием.

Ученые разделили основные компоненты ягоды и проанализировали их действие против золотистого стафилококка, сальмонеллы, парагемолитических вибрионов и моноцитогенной листерии. Во время работы эксперты выделили сырой экстракт голубики с помощью воздействия метанола на сок ягод, а затем разделили экстракт на фракции.

С помощью пищевых технологий специалисты смогли проверить действие каждой фракции и сырого экстракта на рост патогенных бактерий. Обнаружилось, что компоненты сырого экстракта голубики разрушают мембранную клеточную стенку. Это приводит к высвобождению внутриклеточного материала и гибели клетки.