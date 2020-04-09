В успешной сдаче экзаменов помогает сон и классическая музыка

09.04.2020, 1:30, Новости дня

По мнению ученых, для улучшения работы памяти необходимо шесть часов сна в сутки. Это время нужно разделить на дневной часовой отдых и полноценный ночной сон.

Чтобы проверить еще один механизм усиления памяти, ученые воспользовались музыкой, которую включали студентам во время лекций по микроэкономике. Студенты слушали лекции преподавателей под произведения Бетховена, Шопена и Вивальди.

После эксперимента добровольцы должны были провести всю ночь в лаборатории, где ученые анализировали активность их головного мозга. Одной группе ученые включали уже знакомые отрывки композиций во время фазы медленного сна, а другой – «белый шум». Обнаружилось, что музыка заставляет память закреплять полученную ранее информацию.