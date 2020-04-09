ВОЗ раскритиковала сокращение финансирования со стороны США

09.04.2020, 1:30, Новости дня

Нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса, сообщил директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Штатов намерены приостановить взносы в бюджет ВОЗ. Американский лидер раскритиковал организацию за то, что она сосредоточена на Китае, хотя финансируется из США.

«Как региональный директор я отвечаю на 53 страны-члена ВОЗ, и я скажу вам, нет. Мы до сих пор находимся в острой фазе этой пандемии. Так что это не время для сокращения финансирования», – цитирует РИА «Новости» Клюге.

По его словам, количество заразившихся коронавирусом в Европе превысило 687 тыс., более 62 тыс. человек умерли. Он выразил «большую обеспокоенность» распространением инфекции в Европе и в целом в мире.

Глава регионального бюро напомнил, что семь из наиболее сильно затронутых пандемией стран находятся в Европейском регионе: Испания, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Турция и Швейцария. Первое место по числу заболевших в мире занимают США, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в Испании рост числа новых случаев и смертности замедлился, хотя в этой стране больше заболевших, чем в Италии. В Италии, по его словам, число случаев продолжает расти, однако темпы роста существенно замедляются. В Германии «началось уменьшение числа новых случаев».

«Дальнейший хороший прогресс достигнут также в Австрии, Нидерландах и Швейцарии», – добавил Клюге.

В региональном бюро обеспокоены ситуацией в Турции, поскольку за последнюю неделю резко выросло число случаев заражения.

ВОЗ также отмечает, что коронавирус распространяется в Африке с большой скоростью. В частности, число подтвержденных случаев на континенте превысило 10 тыс., более 500 человек скончались.

«Вирус долго добирался до континента по сравнению с другими частями света, но в последние недели инфекция распространяется в геометрической прогрессии», – говорится в заявлении организации.

В РФ за сутки выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.