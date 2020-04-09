Эксперт: В мировой борьбе с COVID-19 участвуют лучшие умы России

09.04.2020, 1:30, Новости дня

«При всех личных амбициях, ученые всего мира активно обмениваются информацией. Есть что рассказать и российским разработчикам. Не только про искусственный интеллект, но и про онлайн образование», – сообщил газете ВЗГЛЯД профессор Максим Федоров, комментируя предстоящее участие российских команд в хакатоне ЮНЕСКО на тему цифровых решений для борьбы с COVID-19.

«Сейчас сразу несколько российских компаний в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске активно ведут поиск лекарства от коронавируса при помощи искусственного интеллекта, – сказал директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколтеха (CDISE) профессор Максим Федоров. – У нас, в Сколтехе, также этим занимаются несколько групп ученых».

По словам собеседника, исследования ведутся в двух направлениях. Во-первых, изучаются известные препараты от других болезней с целью найти в них что-то, что можно применить против COVID-19. Это можно сделать быстро, потому что эти препараты уже прошли все испытания. Второй путь – синтезировать новую молекулу, после чего провести клинические проверки. Данный путь сложный и долгий, но более эффективный, отметил Федоров.

При этом он констатировал, что по первому направлению ученым Сколтеха удалось обнаружить несколько перспективных препаратов. Результаты исследования будут опубликованы уже в ближайшее время.

«Хакатон Юнеско, на мой взгляд, очень полезное мероприятие, – продолжил профессор. – Борьба с коронавирусом – общее дело и, конечно, лучшим умам РФ стоит принимать в ней самое активное участие. Такие критические ситуации выявляют суть людей, суть организаций. К счастью мы видим, что представители научного сообщества проявляют лучшие человеческие качества в обстановке кризиса. При всех личных амбициях, ученые активно обмениваются информацией, выкладывают свои исследования в открытый доступ».

Федоров выразил надежду, что на хакатон ЮНЕСКО от РФ будет заявлено сразу несколько команд. «Кроме нас о желании принять участие заявили российские ВУЗы – МФТИ, МГУ, ВШЭ и другие», – отметил собеседник.

«Российским разработчикам есть что рассказать и показать миру. В том числе в области онлайн образования. У Сколтеха, например, есть проект – 01Математика (01Math). Он был номинирован на премию ЮНЕСКО в области образования. Это инновационный образовательный продукт, построенный полностью на искусственном интеллекте. 01Math анализирует индивидуальную траекторию ученика, подкидывает задания, чтобы каждый обучающийся максимально развил свои способности в области математики. Одна из интересных особенностей программы – способность распознать, когда ученику помогали родители в решении поставленных задач, а когда он справлялся сам. Можно сказать, что мы обучаем интеллекту на основе искусственного интеллекта», – отметил Федоров.

«Хотелось бы, чтобы роль российских компаний в таких международных мероприятиях как хакатон ЮНЕСКО возрастала. Чтобы среди спонсоров и участников были не только IBM, SAB и прочие мировые гиганты, но и Mail.ru, Yandex, Сбербанк. Может быть, им тоже стоит обратить внимание на такие международные площадки», – заключил Федоров.

Напомним, учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пригласило всех желающих принять участие в хакатоне «CodeTheCurve» для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров по всему миру в разработке цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19, сообщается на сайте организации.

Мероприятие будет состоять из двух этапов – видео-конкурс идей и собственно хакатон среди 40 отобранных команд. Участники будут работать над одной из трех основных тем – «Обеспечение непрерывного обучения», «Управление данными и информацией» и «Настоящее и будущее: проблемы общества и здравоохранения». Завершится хакатон 30 апреля 2020 года.