 

Обмен удерживаемыми лицами произойдет до Пасхи – Офис президента Украины

09.04.2020, 1:22, Новости дня

Обмен удерживаемыми лицами пройдет до 19 апреля, сообщил 8 апреля Офис президента Украины.

“Во время видеоконференции трехсторонней контактной группы были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи”, – сказано в сообщении.

Украинская сторона в ТКГ инициировала проведение непрерывного минского переговорного процесса в формате видеоконференции, отметили в Офисе президента.

“Украина стремится повысить результативность заседаний трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе”, – заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

31 марта он говорил, что обмен может начаться в ближайшие недели.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина передала 127 человек.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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